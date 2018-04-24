القبض على عصابة تسرق الشقق السكنية بمدينة الشروق

ألقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم في سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، بإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الشروق بتكوين «محمود.ج» 25 عامًا، عامل بمحل دواجن، و«ياسر.أ» 24 عامًا، سائق دليفري، و«هيثم.خ» 23 عامًا، و«طارق.م» 28 عامًا، عامل، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وكشفت التحريات عن صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بصحتها واعترفوا بارتكابهم 7 حوادث منها سرقة 85 ألف جنيه ومليون ريال عراقي و3آلاف دولار أمريكي وأجهزة كهربائية وإلكترونية ومشغولات ذهبية باهظة الثمن.

وأضافوا أن حصيلة نشاطهم الإجرامي من المسروقات جميعها تم تخزينها بمسكن المتهم الأول وبإحدى الشقق المستأجرة بالمجاورة الأولى، وعثر بداخلها على كافة المسروقات، وأفادوا بالتصرف في الساعة الذهبية الخاصة بالمجني عليه الخامس بالبيع واستبدال المبلغ المالي الخاص بالمجني عليه الثالث وقدرة 3 آلاف دولار للعملة المصرية وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها في شراء محل لشقيق المتهم الأول بمول أمون الكائن بدائرة القسم.