الرباعى العربى: لا نستهدف تحويل قطر إلى دولة تابعة بل تغيير سلوكها

أكد سفراء دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لدى بريطانيا، اليوم، أن خطاب قطر فى الغرب مناقض لأفعالها، مشيرين إلى أنه على الدوحة تغيير سلوكها لإنهاء أزمتها مع دول الرباعى، مؤكدين عدم وجود أى نية لتحويل قطر إلى دولة تابعة.

جاء ذلك فى خطاب بعثه سفراء الدول الأربعة إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية ردا على افتتاحيتها قبل أيام تطرقت فيها إلى خطط السعودية لحفر قناة «سلوى» البحرية والتى اعتبرتها خطوة تصعيدية «غير مبررة». و

قال السفراء الأربعة إنه «يجب على قطر تحسين علاقتها مع جيرانها، وليس لدى حكوماتنا أى نية لتحويل قطر إلى دولة تابعة ولكننا نتوقع أن تلتزم بالمعايير الدولية فى محاربة الإرهاب». وأشاروا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد قال بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن بلاده «لا تتسامح مع من يمولون ويدعمون الإرهاب»، وبعد ذلك بيومين حل رئيس الوزراء القطرى ضيفا فى حفل زفاف نجل عبدالرحمن النعيمى، الموضوع على قوائم وزارة الخزانة الأمريكية لممولى الإرهاب.. وأن قطر تستغل شبكاتها الإعلامية لدعم وترويج أفعال الإرهابيين فى أنحاء المنطقة، وذلك بدلا من السعى لتحسين علاقاتها مع جيرانها.

ولفتت رسالة السفراء الأربعة إلى أن قطر تقول لجمهور الغرب شيئا وتفعل فى الواقع شيئا آخر، مؤكدين أنه على قطر تغيير سلوكها، حتى ينتهى هذا النزاع.

وقع على الرسالة كل من السفير السعودى لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف آل سعود، والمصرى ناصر كامل، والإماراتى سليمان المزروعى، والبحرينى فواز بن محمد آل خليفة.