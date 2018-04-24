إقالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى كفر الدوار بعد إقامة حفل وتجاهل المرضى

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم إقالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى كفر الدوار، والتحقيق مع باقي المسؤولين عن إقامة حفل داخل المستشفى، بدلًا من تقديم الرعاية الطبية للمرضى.



وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الاثنين، أنه تم تحويل فني الأشعة، وتحويل كل من موظفي مكتب الشكاوي ومركز خدمة المرضى بالمستشفى، للجنة التحقيق بتهمه الإهمال والتقصير في العمل، وخصم 3 أيام من المرتب، موضحًا أن الحفلة كانت لتكريم موظفة إدارية بالمستشفى، لوصولها سن المعاش.



وعرض برنامج «مساء dmc»، أمس الأحد، فيديو من تصوير أحد المرضى، يوضح إقامة حفل داخل مستشفى كفر الدوار، وترك المرضى دون تلقي رعاية طبية في وحدة الطوارئ.