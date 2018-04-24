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بالأسماء.. 30 نائبا ينضمون إلى ائتلاف دعم مصر

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 2:23 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 2:23 ص
أعلن 30 عضوا بمجلس النواب انضمامهم إلى ائتلاف دعم مصر.

وفقا لبيان صادر عن الائتلاف، مساء أمس الإثنين، فقد وقع النواب المنضون الجدد، على استمارة العضوية، وهم كل من:

١- محمود فوزي محمد فؤاد خميس
٢- حسن سيد خليل محمد
٣- محمد خليفة محمد أمين خليفة
٤- محمد أحمد عبدالمنعم العقاد
٥- داوود سليمان محمد قنديل
٦- عصام محمد الصافي قاسم
٧- محمد سعد محمد تمراز
٨- إبراهيم أحمد أحمد حمودة
٩- سعد سعد رفاعي عبدالدايم
١٠- نور سلامة أحمد فتيح
١١- محمود السعيد محمود أبو شحاتة 
١٢- عبد الرحمن جمال عبدالعال محمد
١٣- السيد حجازي الباز شعبان
١٤- محمد عبد الهادي سليم حبيب
١٥- آمال حسن حسن أحمد طرابية
١٦- معتز كمال محمد الشاذلي 
١٧- منى شاكر خليل حسين
١٨- جمال إبراهيم سيد محمد
١٩- هشام أحمد سليم جابر
٢٠- جمال محمد المهدي عبد الرؤف أحمد
٢١- علي رياض عبد العظيم على
٢٢- عصام عثمان محمود أحمد إدريس
٢٣- رائف السيد محمد إسماعيل
٢٤- عبد الفتاح أحمد سراج الدين
٢٥- حمادة محمد عبد الله محمد
٢٦- السيد مجدي معتمد محمد سعداوي
٢٧- جلال جابر فتوح عوارة
٢٨- محمود محيي الدين حسن عوض
٢٩ - نعمان أحمد فتحي نعمان
٣٠- أحمد يوسف أحمد إدريس

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