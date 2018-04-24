أعلن 30 عضوا بمجلس النواب انضمامهم إلى ائتلاف دعم مصر.



وفقا لبيان صادر عن الائتلاف، مساء أمس الإثنين، فقد وقع النواب المنضون الجدد، على استمارة العضوية، وهم كل من:



١- محمود فوزي محمد فؤاد خميس

٢- حسن سيد خليل محمد

٣- محمد خليفة محمد أمين خليفة

٤- محمد أحمد عبدالمنعم العقاد

٥- داوود سليمان محمد قنديل

٦- عصام محمد الصافي قاسم

٧- محمد سعد محمد تمراز

٨- إبراهيم أحمد أحمد حمودة

٩- سعد سعد رفاعي عبدالدايم

١٠- نور سلامة أحمد فتيح

١١- محمود السعيد محمود أبو شحاتة

١٢- عبد الرحمن جمال عبدالعال محمد

١٣- السيد حجازي الباز شعبان

١٤- محمد عبد الهادي سليم حبيب

١٥- آمال حسن حسن أحمد طرابية

١٦- معتز كمال محمد الشاذلي

١٧- منى شاكر خليل حسين

١٨- جمال إبراهيم سيد محمد

١٩- هشام أحمد سليم جابر

٢٠- جمال محمد المهدي عبد الرؤف أحمد

٢١- علي رياض عبد العظيم على

٢٢- عصام عثمان محمود أحمد إدريس

٢٣- رائف السيد محمد إسماعيل

٢٤- عبد الفتاح أحمد سراج الدين

٢٥- حمادة محمد عبد الله محمد

٢٦- السيد مجدي معتمد محمد سعداوي

٢٧- جلال جابر فتوح عوارة

٢٨- محمود محيي الدين حسن عوض

٢٩ - نعمان أحمد فتحي نعمان

٣٠- أحمد يوسف أحمد إدريس