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كلوب: لم أتوقع الفوز بخماسية على روما

محمد مجدي
نشر فى : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 11:13 م

صرح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أنه لم  يتوقع تسجيل الفريق لخمسة أهداف أمام روما.

وفاز ليفربول على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقُميت اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد والتي شهدت تسجيل صلاح هدفين وصنع كذلك هدفين في المباراة.

وقال كلوب:" لو سألتني قبل اللقاء اذا كنت سأواقق على الفوز 5-2 كنت سأكون سعيداً، الهدفين اللذين سجلهما روما غيرا مشاعرنا قليل، لكنني سعيد، ومع ذلك أرى أن هناك المشكلة أكبر تتمثل في إصابة تشامبرلين التي تبدو خطيرة"

وأتم: "لا أعتقد إنها ركلة جزاء صحيحة، ولكن أمام السيتي، استفدنا من الهدف الأول الذي كان تسلل، لذلك هذه الأمور تحدث".

 


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