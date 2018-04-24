«عين شمس» تنفي شراء لحوم مستوردة لوجبات المدينة الجامعية

قال محمد الديب، أمين مساعد جامعة عين شمس، إنه لا صحة لما ردده عدد من الطلاب عن سوء الوجبات المقدمة لهم داخل المدينة الجامعية، مؤكدا أن جميع الوجبات المقدمة للطلاب تخضع لإشراف عدد من مستشاري التغذية والبيطرين؛ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأضاف «الديب»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الطعام يتم طهيه على 100 درجة مئوية، معربا عن اندهاشه من وجود حشرات حية في الطعام رغم طهيه بهذه الدرجة المرتفعة، قائلا: «كل ما ذكره الطلاب افتراء، «إزاي ذبابة تبقى بنفس شكلها وحجمها في الوجبة ولم تتأثر بدرجة الحرارة 100 درجة مئوية»، وتابع: «الشكاوى معظمها تأتي من الطلاب وليس الطالبات؛ رغم أن الوجبات المقدمة لهم واحدة ونفس المواصفات».

واستطرد «الديب»: «أي طالب يجد أي شئ في الوجبة المقدمة له؛ يتركها ويأخذ غيرها، وستقوم الجامعة بالتحقيق في الأمر»، لافتا إلى أن رئيس الجامعة ونوابه يتابعون بشكل دائم مستوى الأطعمة المقدمة للطلاب.

وأشار «الديب» إلى وجود مطابخ مجهزة بأحدث الإمكانيات لتوفير وجبات الطلاب، منها مطبخ العباسية الرئيسي، والذي يقدم نحو 3000 وجبة يوميا للطلاب والموظفين، ومطبخ مصر الجديدة الذي يقدم 5000 وجبة، إضافة إلى مطبخ مدينة نصر، لافتا إلى أن تكلفة وجبات الطالب شهريا 1600 جنيه يدفع منها الطالب 100 جنيه فقط، وتتحمل الجامعة الفارق وهو ما يشكل عبئا كبيرا.

ولفت إلى وجود 2 من مستشاري التغذية وعدد من الأساتذة البيطرين؛ بهدف الرقابة على الأطعمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، مشيرا إلى أن الجامعة لديها كراسة شروط تتضمن السلع المطلوب توفيرها بالمواصفات السليمة، مضيفا أن الجامعة تشتري أفضل أنواع اللحوم والدواجن، قائلا: «لا نشتري لحوم مستوردة أبدا بل نشتري من الفخاذ الخلفية لذكور العجول، ولا نشتري أي دواجن مجمدة بل نحصل عليها من المجازر المصرية».

وأكد «الديب»، أنه رغم ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وتأثير ذلك على ميزانية الجامعة، إلا أن الأخيرة لم تقم برفع مصروفات المدينة الجامعية، لافتا إلى أن الطالب يسدد 165 جنيها شهريا (65 جنيها إقامة و100 طعام)، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد عمل مناقصة للعام الجامعي المقبل لتوفير أفضل اللحوم والدواجن والسلع للطلاب.

وكان عدد من طلاب المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، اشتكوا من سوء الوجبات المقدمة لهم ووجود حشرات بداخلها؛ ما يؤثر على صحتهم.