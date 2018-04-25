«السيسي» يوقع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص القانون علي أنه ينشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية للشهر العقاري أو أكثر تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك.

ويتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره.