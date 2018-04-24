«شاكر» أول مصري يتولى منصب العضو المنتدب لشركة «أورنج مصر»

أعلن مجلس إدارة شركة أورنچ مصر للاتصالات في اجتماعه اليوم، عن تعيين المهندس ياسر شاكر عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من 1 مايو 2018.

ويتمتع المهندس ياسر شاكر بخبرة كبيرة ودور فعال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأكثر من 20 عاما. تخرج شاكر من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وحصل على ماجستير في ادارة الأعمال من جامعة "The Ecole Superieure de Commerce de Rennes" بفرنسا.

تقلد ياسر عدة مناصب بشركة اورنچ وكان اخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة اورنچ العالمية للقطاع لتكنولوجي بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا حيث ساهم في نجاح تنفيذ استراتيجية مجموعة اورنچ نحو التحول الرقمي في 19 دولة. وشغل ياسر شاكر قبل ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي لاورنچ مصر للقطاع التكنولوجي.

ويعد ياسر احد المساهمين الرئيسيين في نجاح ونمو اورنچ بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا في السنوات الاخيرة كونه عضواً في اللجنة التنفيذية بالشركة. وسوف يقوم ياسر شاكر بقيادة فريق عمل اورنچ مصر للمساهمة والعمل على سرعة تطبيق التحول الرقمي في مصر بدعم كامل من مجموعة اورنچ العالمية.

ويأتي تعيين ياسر شاكر في هذا المنصب تأكيداً علي ثقة الشركة في الخبرات والكفاءات المصرية. وتؤكد مجموعة اورنچ العالمية علي ثقتها في السوق المصري الذي سيظل دائمًا مركزًا رئيسيًا لأعمالها في المنطقة من خلال خدماتها وشركاتها العديدة.