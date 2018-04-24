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نقل بوش الأب إلى المستشفى بعد أيام من وفاة زوجته

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 2:04 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 2:04 ص
نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش دبليو بوش (الأب) إلى مستشفى بعد أن أصيب بعدوى انتشرت في دمه، حسبما أفاد المتحدث باسمه جيم ماكجراث يوم الاثنين. 

وأضاف المتحدث ماكجراث عبر تويتر أن بوش (93 عاما) يستجيب للعلاج ويبدو أنه يتعافى.

ونُقل الرئيس الأسبق إلى مستشفى في هيوستن، بعد يوم من تشييع جنازة زوجته باربرا ، التي توفيت يوم الثلاثاء الماضي.

وتزوج بوش باربرا التي توفيت عن 92 عاما، لمدة 73 عاما. وشغل منصب نائب الرئيس من 1981 إلى 1989 وتولى الرئاسة من 1989 إلى 1993. وكان ابنهما الأكبر جورج دبليو بوش تولى الرئاسة أيضا من 2001 إلى 2009.

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