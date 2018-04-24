مقتل 3 من أسرة واحدة وإصابة شقيقهم بسبب الخلاف على قطعة أرض بقنا

قُتل 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فيما أُصيب شقيقهم؛ إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء أسرة واحدة بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا؛ لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى مستشفى قنا العام، والمصاب لمستشفى قنا الجامعي.

وكان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية الحجيرات، وبانتقال المقدم أحمد السكران، رئيس مباحث مركز قنا، تبين مقتل كل من «عطيطو وهب الله أبو ستة» 55 عاما، وشقيقه عطا، ونجل شقيقه محمد عزت، وإصابة شقيقه معطي وهب الله.

وكشفت التحريات التي قادها العميد خالد غانم، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد إيهاب، مفتش مباحث المركز، عن حدوث مشاجرة بين أبناء عائلة أبو ستة؛ للخلاف على قطعة أرض، أطلق فيها المتهم، «ب م ف»، النار من سلاح آلي بحوزته على المجني عليهم.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها مدعومة بالمدرعات والمجموعات القتالية بداخل القرية، بعدما تبادلت أسرة المتهم والمجني عليهم إطلاق الأعيرة النارية، فيما تمشط القوات المنطقة الزراعية المجاورة للقرية لسرعة ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة.