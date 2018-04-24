إعلاميون وكتاب ودبلوماسيين في افتتاح مكتبة «الشروق» بالمهندسين

أقيم مساء أمس، حفل افتتاح فرع جديد من سلسلة مكتبات الشروق، بمقر المكتبة في شارع عبد الحميد لطفي، متفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز، في حي المهندسين، بحضور المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، أحمد بدير المدير العام للدار، وأميرة أبو المجد مدير النشر والعضو المنتدب بدار الشروق، ولفيف من الإعلاميين والكُتاب والساسة والدبلوماسيين والشخصيات العامة البازة.



واستقبل الفرع الجديد لمكتبات «الشروق» كل من: الدبلوماسي عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور زاهي حواس، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الإعلامية سهير جودة، الدكتور رجائي عطية، الكاتب الدكتور محمد المخزنجي، الروائي أحمد مراد، الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، الكاتب حمدي عبد الرحيم، الدكتور محمد شعلان، الكاتب الصحفي جمال قطب، الكاتبة غادة صلاح، الدكتورة نهال لطفي، نادية أبو العلا، مدير العلاقات العامة بمكتبات الشروق، الكاتب سعد القرش، المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، الكاتب الصحفي أيمن بصل، اللواء أسامة المندوه، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد أبو بكر، مدير تحرير جريدة الشروق.