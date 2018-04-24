«القوى العاملة»: صرف 18 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ40 عاملا بمطحن في المنيا

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 18 ألفا و155 جنيها، من الصندوق بالوزارة لـ40 عاملا بمطحن «عمرو عبد العظيم الحيني» بمحافظة المنيا؛ لتعثره في صرف أجور عمال المطحن، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.

أصدر الوزير توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بصرف هذه المبالغ للعاملين فورا بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتى يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات والمنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.