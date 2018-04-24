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قال متعاملون في سوق المال لـ«رويترز»، اليوم الثلاثاء، إنه تمت تغطية الطرح العام لأسهم «سي.آي كابيتال»، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، 29.45 مرة بسعر 7.7 جنيه «0.43 دولار» للسهم.

وتسعى «سي.آي كابيتال»، لجمع ما يصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه من خلال طرح عام أولي لحوالي 41.5% من أسهمها ببورصة مصر.

ويبلغ عدد الأسهم في الطرح العام المخصص لصغار المستثمرين 22.563 مليون سهم إضافة إلى حوالي 203.073 مليون سهم في الطرح الخاص الذي تمت تغطيته 6.1 مرة.

وقال محمد النجار، من المروة لتداول الأوراق المالية: «نسبة التخصيص في الطرح العام لصغار المستثمرين 3.3%».

وتتوقع «سي.آي كابيتال»، بدء التداول على أسهم الشركة يوم الإثنين، 30 أبريل.

ويبلغ رأسمال «سي.آي كابيتال» 411.456 مليون جنيه، موزع على 411.456 مليون سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم.

وبلغت إيرادات «سي.آي كابيتال»، 1.85 مليار جنيه في 2017، وصافي الربح العائد للمساهمين 251 مليون جنيه، بزيادة 144% و104% على الترتيب.