رئيس الوزراء يبحث مع «البترول» موقف مشروعات الغاز الطبيعي

ناقش شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع، مع وزير البترول طارق المُلا، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري إقامتها في قطاع الغاز الطبيعي.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة وخاصة المتعلقة بالغاز الطبيعي، سعياً لتنمية المشروعات في هذا القطاع الحيوي، وتعظيمًا للعائد من استغلال الإمكانات والثروات.

وعرض وزير البترول الجهود المبذولة في قطاع الغاز والرؤية المستقبلية لزيادة الإنتاج بما يلبي متطلبات مختلف أوجه التنمية المستدامة والتصدير، إضافة إلى الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل «ظُهر»، فضلاً عن بعض المقترحات الخاصة بالصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة باستكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتعزيز الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ للانتهاء منه وفقاً للتوقيتات المحددة.