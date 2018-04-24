«تطوير العشوائيات»: إزالة 70% من مباني منطقة «ماسبيرو»

قال خالد صديق، مدير تطوير صندوق العشوائيات، إن أعمال الهدم مستمرة بمنطقة مثلث «ماسبيرو»، تمهيدًا لأعمال تطوير وبناء حي سكني نموذجي بالمنطقة، متابعًا أنه تم إزالة 70% من المباني في المنطقة وسيتم بدء أعمال البناء عقب الانتهاء من هدم المباني بالكامل.

وأضاف «صديق»، في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شدد على تسليم مشروعات الإسكان في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى تفقده أعمال الهدم في منطقة «ماسبيرو»، وأعمال بناء المرحلة الثانية من مشروع تل العقارب.

وتابع: «وزارة الإسكان تسابق الزمن لتسليم الوحدات الجديدة قبل المواعيد المحددة، وسيتم تسليم مشروع تل العقارب قبل شهر يونيو المقبل، وسيتم إنشاء وحدات الاستوديو للمرأة المعيلة وسكان العشوائيات في المرحلة الثانية»، مشيرًا إلى بدء وزارة الإسكان في بناء مشروعات الإسكان الجديدة في كل محافظات مصر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أعمال الإزالة والهدم بمنطقة مثلث «ماسبيرو»، للوقوف على أخر ما تم من هدم العقارات.