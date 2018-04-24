صلاح ريكو يكشف عرض انضمامه للإسماعيلي

قال صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إنه سمع بعرض النادي الإسماعيلي لضمه لكنه لم يشغل باله مطلقًا مؤكدًا تركيزه منصب مع الفريق الفيومي.
وأضاف في تصريحات إذاعية : أنا مكمل مع نادي المقاصة، والقرار في إدارة الفريق الفيومي، ولو كان العرض مناسبا للنادي وللفريق، فلا أزمة في ذلك، فأي لاعب في مصر يتمنى اللعب للإسماعيلي.
وأوضح ريكو، بداية المقاصة لم تكن موفقة، في ظل دخول بعض العناصر الجديدة على الفريق، ولم يحصل الفريق إلا على نقطة واحدة في أول 6 نقاط، ولكننا لم نفكر في أي لحظة في الهبوط إلى دوري القسم الثاني، حتى جاء طلعت يوسف وأعاد النتائج الجيدة إلى الفريق.