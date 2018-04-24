صلاح ريكو يكشف عرض انضمامه للإسماعيلي

قال صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إنه سمع بعرض النادي الإسماعيلي لضمه لكنه لم يشغل باله مطلقًا مؤكدًا تركيزه منصب مع الفريق الفيومي.

قال صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إنه سمع بعرض النادي الإسماعيلي لضمه لكنه لم يشغل باله مطلقًا مؤكدًا تركيزه منصب مع الفريق الفيومي.

قال صلاح ريكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إنه سمع بعرض النادي الإسماعيلي لضمه لكنه لم يشغل باله مطلقًا مؤكدًا تركيزه منصب مع الفريق الفيومي.

وأضاف في تصريحات إذاعية : أنا مكمل مع نادي المقاصة، والقرار في إدارة الفريق الفيومي، ولو كان العرض مناسبا للنادي وللفريق، فلا أزمة في ذلك، فأي لاعب في مصر يتمنى اللعب للإسماعيلي.

وأضاف في تصريحات إذاعية : أنا مكمل مع نادي المقاصة، والقرار في إدارة الفريق الفيومي، ولو كان العرض مناسبا للنادي وللفريق، فلا أزمة في ذلك، فأي لاعب في مصر يتمنى اللعب للإسماعيلي.

وأضاف في تصريحات إذاعية : أنا مكمل مع نادي المقاصة، والقرار في إدارة الفريق الفيومي، ولو كان العرض مناسبا للنادي وللفريق، فلا أزمة في ذلك، فأي لاعب في مصر يتمنى اللعب للإسماعيلي.