«حماية المستهلك» ضبط 6000 إعلان لمنتجات مجهولة المصدر

قال المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إنه تم ضبط 6000 إعلان لمنتجات مجهولة المصدر، يتم الترويج لها من خلال الفيس بوك والقنوات التليفزيونية، متابعًا أن المنتجات غير مصرحة من وزارة الصحة أو جهاز حماية المستهلك.

وأضاف «سمير»، في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن أغلب المنتجات غير المرخصة، من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية ومنتجات للتخسيس، موضحًا أنه لا يوجد مصدر معلوم لإنتاج هذه المنتجات، أو معرفة الضرر الصحي لها على الإنسان.

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون حماية المستهلك الجديد، يتم توقيع غرامة تصل لـ2 مليون جنيه، واقتران الغرامة بعقوبات أخرى، في حالة وجود أضرار صحية للمنتج، مضيفًا أن القانون الجديد لم يفرق بين المورد والمعلن في جريمة الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، ويجب على القنوات التليفزيونية أو الجهات المُعلنة تحري الدقة فيما تعلن عنه من منتجات؛ لوقف استنزاف أموال وصحة المواطن المصري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد نهائيًا.