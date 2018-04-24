مدرب الزمالك السابق: تفاجئت بفشل جلال مع الفريق وجروس مدرب هادئ

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أكد مؤمن سليمان المدير الفني للشعلة السعودي أنه تفاجئ بعدم نجاح إيهاب جلال مع الزمالك، على الرغم من توفر الإمكانيات له.

وأوضح مدرب الزمالك الأسبق أنه كان يتوقع نجاح إيهاب جلال بسبب إمكانياته الفنية المعروفة وتوفير مطالبه.

وشدد مؤمن سليمان، على أنه كان يتمنى استمرار ايهاب جلال مع الزمالك للموسم المقبل ولكن الهزائم المتتالية التي ضربت الفريق أثرت بالسلب وعجلت بالرحيل.

أشاد سليمان بمستوى السويسري جروس المدير الفني الجديد للزمالك، مؤكدًا أنه مدير فني على طراز عالي.

وقال مدرب الشعلة السعودي أن جروس مدرب هادئ ويجب أن يعمل بصحبة جهاز فني في أجواء مختلفة وهادئة حتى تتوفر لهم مقومات النجاح.

وشدد المردب على أنه كان متابع جيد عن قرب لجروس في الدوري السعودي عندما كان مديرًا فنيًا لأهلي جدة.