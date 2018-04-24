الثلاثاء 24 أبريل 2018 10:25 م القاهرة القاهرة 17.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟

النتـائـج تصويت

«الجبير»: النظام القطري سيسقط في أسبوع إذا رفعت واشنطن حمايتها عنه

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 9:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 9:49 م

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا قبل أن ترفع واشنطن حمايتها عن الدوحة.

وأضاف «الجبير»، في تصريحات نشرها حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن على قطر إرسال قواتها إلى سوريا قبل أن تلغي أمريكا حمايتها لها، متابعًا: «لو قامت واشنطن بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة في القاعدة العسكرية بقطر؛ فإن النظام هناك سيسقط خلال أقل من أسبوع».

وتأتي تصريحات «الجبير»، تعليقًا على ما قاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأن هناك «دول ستسقط أنظمتها خلال أسبوع، إذا توقفت واشنطن عن حمايتها».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك