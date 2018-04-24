«الجبير»: النظام القطري سيسقط في أسبوع إذا رفعت واشنطن حمايتها عنه

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا قبل أن ترفع واشنطن حمايتها عن الدوحة.

وأضاف «الجبير»، في تصريحات نشرها حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن على قطر إرسال قواتها إلى سوريا قبل أن تلغي أمريكا حمايتها لها، متابعًا: «لو قامت واشنطن بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة في القاعدة العسكرية بقطر؛ فإن النظام هناك سيسقط خلال أقل من أسبوع».

وتأتي تصريحات «الجبير»، تعليقًا على ما قاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأن هناك «دول ستسقط أنظمتها خلال أسبوع، إذا توقفت واشنطن عن حمايتها».