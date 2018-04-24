قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن فكرة تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي، مجرد نقاش وأفكار مطروحة ولم تتطور إلى خطوات على أرض الواقع حتى الآن.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن التحول إلى حزب تم طرحها في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للائتلاف، وتم تشكيل لجنة قانونية لبحث الفكرة من الناحية قانوينًا، موضحًا أن الموضوع ما زال تحت البحث، وأن الائتلاف لا يزال ائتلافًا برلمانيًا وفقًا لنص المادة 146 من الدستور.



وأوضح أن الائتلاف هو كيان كبير داخل البرلمان ويجب أن تأخذ مثل هذه الأفكار مساراتها الطبيعية في النقاش والعرض على جميع أعضائه والتحاور مع الأحزاب الستة المنضمة إليه، مشيرًا إلى الحاجة إلى حوار سياسي، وأنه لن يتم التسرع في هذا الأمر.



وأشار إلى استهداف الائتلاف من هذه الفكرة إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، متابعًا: «حتى الآن نحن نتعامل كائتلاف برلماني يضم عددًا من الأحزاب والنواب المستقلين ويمثل أغلبية محددة الملامح».



وكان الائتلاف قد أعلن الاثنين، عن انضمام 30 نائبًا برلمانيًا إليه ليصبح إجمالي عدد أعضائه 406 نواب.



