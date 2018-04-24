تفتتح الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة، متحف الفنان حسن حشمت، وذلك خلال احتفالية تقام في السابعة مساء الأحد المقبل، بمقر المتحف في عين شمس بحضور فنانين تشكيليين وعدد من قيادات العمل الثقافي والمهتمين بالفنون التشكيلية.

متحف حسن حشمت يعود لممارسة دوره التنويري والثقافي بعد غياب دام 20 عاما، حسب تصريحات د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، حيث يعد المتحف بمثابة نافذة هامة لمدرسة فنية شديدة الخصوصية والتفرد تمثلها إبداعات أحد رواد مدرسة النحت المصري.

المتحف المقام على مساحة تبلع 1200 متر مربع، يشغل المبنى الأساسي مساحة 150 مترا مربعا، وملحق بالمتحف حديقة، ومصنع متكامل لإنتاج الخزف بالدور الأول من الفيلا.

وتضم قاعات العرض بالمتحف قرابة 250 عملا فني متنوع المجالات والخامات تمثل محطة رئيسية لزيارة كُل مُحبي الفنون الجميلة وباحثيها ودارسيها، فضلا عن عرضه لعشيرن تمثال ولوحة حجرية من أعمال حشمت.

وكان الفنان حسن حشمت قد اهدى منزلة لوزارة الثقافة في عام 1998، ليكون متحفا متخصصا في فن النحت بمنطقة عين شمس، وقام قطاع الفنون التشكيلية بأخضاع المتحف لعملية تطوير وتحديث وترميم شملت أعمال إنشائية من بينها إقامة الأسوار الخارجية للمتحف، وأيضا من تصميم شكل الحديقة الخارجية، والأماكن المخصصة لإقامة الأنشطة الثقافية والفنية.

تجدر الإشارة أن الفنان الراحل حسن حشمت (1920ـ 2006) حصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية 1938، في مجال الخزاف، وتأثر في اعماله بالنحت المصري القديم من خلال تناول عصري، وله العديد من الجداريات والتماثيل في مواقع هامة بمصر ومختلف محافظاتها، وتعتمد أعماله على التشخيص والعلاقات الإنسانية خاصة في تناوله لشخصية الفلاح والفلاحة المصرية، وهو أول من أنتج التماثيل الصغيرة بخامة البورسلين، كما قام بإهداء مدينة العاشر من رمضان متحفاً مفتوحاً على مساحة فدانين بحديقة الكفراوي، أقام خلال رحلته مع الفن كثير من المعارض الخاصة بمصر والعالم، ونال عنها العديد من الجوائز، وكتب اسمه ضمن الشخصيات المصرية البارزة في الموسوعة القومية المصرية، عام 1989.