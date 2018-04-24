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نبيل العربي: رواية «1919» جاءت مطابقة لحياة سعد زغلول

نبيل العربي مع عمرو موسى في افتتاح مكتبة الشروق بالمهندسين - تصوير: أحمد عبد الجواد<br/>
نبيل العربي مع عمرو موسى في افتتاح مكتبة الشروق بالمهندسين - تصوير: أحمد عبد الجواد
شيماء شناوي
نشر فى : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 5:23 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 5:23 ص
أعرب الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، عن إعجابه برواية «1919» للكاتب والروائي أحمد مراد، الصادرة عن دار الشروق، موضحًا أنها جاءت مطابقة لحياة الزعيم سعد زغلول.

وأضاف «العربي»، خلال حفل افتتاح الفرع الجديد لمكتبة الشروق بالمهندسين، أن أهم ما يميز الرواية هو وجهه النظر الدرامية فيها، والاهتمام بتفاصيل الحقبة التاريخية التي تتناولها. 

يأخذنا أحمد مراد في رواية «1919» إلى حقبة تاريخية مهمة في تاريخ مصر، وهي فترة ثورة 1919، حيث تغلي فيها القاهرة بالأحداث، فتنقل لنا الرواية، حياة أبطال هذه الفترة وأحزابها السياسية وخلافاتها مع الملك، ومعارك سعد زغلول السياسية وتعنت البريطانيين، ومقهى «متاتيا»، والجماعات السرية التي تعمل تحت مقهى «ريش»، ونضال أبطال أمثال أحمد عبد الحي كيرة، وعوالم البغاء المقنن، وقصة حب لم يكتب عنها التاريخ لكنها كانت محور الرواية وسجلها «مراد» مع شخصيات أخرى، وتفاصيل تاريخية مهمة في حياة مصر الحديثة.

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