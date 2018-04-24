وزيرة أرجنتينية تعتذر لوصف هولندا بـ«دولة مخدرات»

اعتذرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش، يوم الاثنين بعد أن وصفت هولندا بأنها "دولة مخدرات" بسبب سياستها في عدم تجريم استخدام المخدرات.



وقالت السفارة: "قدمت الوزيرة بولريتش اعتذارا رسميا عن التعليقات"، مشيرة إلى أن السفير الهولندي مارتن دي لا بيج قبل الاعتذار.



وأضافت أن البلدين يتمتعان بعلاقات جيدة، مضيفة أن الاعتذار أنهى هذه القضية.



وكانت بولريتش قد أدلت بتلك التعليقات المسيئة في مقابلة تلفزيونية، حيث كانت تدافع عن معارضتها لإلغاء تجريم القنب، وهو موضوع نقاش ساخن حاليا في الأرجنتين.



وقالت في مقابلة مع تلفزيون "أمريكا تي في" أذيعت يوم الأحد "فشل إلغاء التجريم في كل مكان تم تطبيقه"، "في هولندا يقولون الآن أنها دولة مخدرات. إنهم في أزمة. أنهم المصدرون الرئيسيون للمخدرات الاصطناعية في أوروبا".



وتشتهر هولندا، ولا سيما أمستردام، بمقاهيها، حيث يعد استخدام القنّب قانونيًا.



كما أخبرت بولريش صحيفة كلارين في وقت لاحق أنها لا ترغب في الإساءة إلى هولندا ولا سيما ملكتها ماكسيما، التي ولدت في بوينس آيرس.