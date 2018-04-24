«الأرصاد»: حالة من عدم الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية طبيعية للغاية، نظرًا لكون فصل الربيع انتقالي بين الشتاء والصيف.



وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن التقلبات الجوية هذه الأيام تكون قوية وحادة وتستمر لمدة لا تزيد عن يومين أو ثلاثة، مشيرًا إلى وجود حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح أن درجة الحرارة ستظل مستقرة، إلا أن التغيير سيكون في الظواهر الجوية كنشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار، منوهًا بأن ذروة فرص سقوط الأمطار ستكون يوم الأربعاء، تصل إلى درجة السيول على وسط وجنوب سيناء.



وأشار إلى تأثر مناطق السواحل الشمالية مرورًا بالوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسيناء حتى شمال الصعيد بالظواهر والتقلبات الجوية، مضيفًا أن شمال الصعيد سيشهد نشاطًا للرياح المحمل بالأتربة، لكنه لن يصل حد العاصفة.



