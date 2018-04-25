لميس الحديدي عن «دعم مصر»: «هل نحن أمام حزب وطني جديد؟»

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ما أعلنه ائتلاف «دعم مصر»، الذي يمثل الأغلبية داخل مجلس النواب، عن دراسته فكرة التحول إلى حزب سياسي، وما تلى ذلك من انضمام 30 عضوًا بالمجلس له.

وقالت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مسا الثلاثاء: «نحن أمام ملامح تقلقني، أمام ملامح حزب السلطة وأمام حزب وطني جديد».

وتابعت: «الكل ينضم للائتلاف الآن ويبيعوا القضية ويهرولوا للانضمام إلى الحزب الجديد اعتقادًا منهم أنه حزب الدولة»، مستطردة: «الواقع يقول أننا نجري وراء السلطة».

وأوضحت أن الحزب الوطني، سقط عند «أول خضة»، ولم يقف أي من أعضائه وراء رئيسهم وقيادته.

وأضافت: «السؤال هنا هل سيكون ائتلاف دعم مصر شبيه بالحزب الوطني؟ أم ستكون هناك أيدولجية واضحة حتى لا يسقط هو الآخر عند "أول خضة"».