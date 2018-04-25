محافظ الجيزة يوجه بدفع سيارات لشفط مياه الأمطار بالشوارع ومطالع ومنازل الكباري

وجه اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تراكمات حدثت نتيجة الأمطار المفاجئة مساء اليوم الثلاثاء.

وشدد المحافظ على الاهتمام بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والميادين والشوارع لإزالة أي آثار للأمطار حتى لا تتأثر الحركة المرورية.

وفي إجراء عاجل، وجه المحافظ بغلق كوبري الدقي المعدني والذي يجرى به حاليًا تغيير طبقة "إيبوكس" وذلك بشكل مؤقت حتى لا تتأثر حركة السيارات ومنعًا للحوادث على أن يتم إعادة فتحه عقب إزالة آثار المياه.

من جانبه، قال يحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل إنه بمجرد هطول الأمطار تم الدفع بـ6 شفاطات مدعومة بعمال النظافة لإزالة آثار الأمطار.

فيما أكد المهندس حنفي محمد حنفي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الدفع بمعدات الشركة للمعاونة في رفع أي تراكمات وصرف أي مياه للأمطار على أقرب شبكة للصرف الصحي.