«الزملوط»: إنشاء 6 مدارس عسكرية ويابانية لخدمة أبناء الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه يجري الإعداد لإقامة 6 مدارس عسكرية ويابانية لخدمة أبناء المحافظة.

وأضاف «الزملوط»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إقامة 3 مدارس عسكرية، بالتعاون مع إدارة الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء 3 مدارس يابانية، على أن تكون المدارس موزعة في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.

وتابع: «سيتم البدء في الإنشاء العام الدراسي المقبل، وسيتم الانتهاء من الإنشاءات خلال عام ونصف العام، بهدف تطوير منظومة العملية التعليمة بالمحافظة، وإنشاء مدارس جديدة عسكرية ويابانية بجانب دراسة إنشاء المدارس الفندقية».