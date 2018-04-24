اللجنة المالية تصرف مستحقات لاعبي الزمالك

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قامت اللجنة المالية المكلفة بإدارة نادي الزمالك مالياً بصرف مرتبات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك عن شهري فبراير ومارس بإجمالي حوالي 5 مليون جنيه، وتم تسليم الشيكات الخاصة بجميع اللاعبين للقائم بأعمال المدير المالي للفريق.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في أداء عملها لإدارة الزمالك ماليا بناءً على تكليف نيابة الأموال العامة العليا حتى انتهاء التحقيقات بالشكل الذي يضمن استمرار أداء كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية من خلال صرف جميع التزامات النادي بشرط ورود المستندات المعتمدة من المسئولين من مجلس إدارة النادي والأفرع الأساسية للأنشطة المختلفة