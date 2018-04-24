«الوزراء»: نهتم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توجه الحكومة حاليًا هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، التي تم إهمالها لسنوات طويلة.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن بعض الأصول لم يكن هناك أي خطة لاستغلالها بينما كان يتم استغلال أصول أخرى بصورة غير جيدة، موضحًا أن الحكومة شكلت لجنة بوزارة التخطيط لحصر كافة الأصول على مستوى الدولة وتوصيفها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.

وأوضح أن قاعدة البيانات ستيسر من بحث الطريقة الأمثل لاستغلال الأصول، مشيرًا إلى توجه الحكومة لاستغلال الثروات الطبيعية الكثيرة في مصر.

وتابع: «لن نكتفي باستخراج المعادن من الأرض ومن المناجم، ولكن سنتجه إلى الصناعات المكملة للاستفادة من القيمة المضافة والحصول على عائد اقتصادي قوي».