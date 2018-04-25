عضو «عليا الوفد»: يجب اتخاذ موقف ضد الأعضاء المنضمين لـ«دعم مصر»

قال حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الهيئة كانت قد رفضت من قبل الانضمام لائتلاف دعم مصر، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك وقفة بعد انضمام 3 أعضاء من الحزب إلى الائتلاف مؤخرًا.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن أعضاء الحزب كانوا يحضرون اجتماعات الائتلاف إلا أن الحزب كان يتغاضى عن ذلك وقرر عدم افتعال مشكلة، متابعًا: «الانتماء القوي للأحزاب غير موجود، وكانت هناك أخطاء من الأعضاء وكنا نتغاضى عنها».

وعن إمكانية اندماج حزب الوفد مع الائتلاف الذي يدرس التحول إلى حزب سياسي، قال إن رأيه الشخصي أن الوفد سيبقى كما هو، إلا أن القرار الأول والأخير يعود للهيئة العليا، إلا أنه رجح استقلال الوفد وعدم الاندماج.

واستطرد: «من حق الائتلاف التحول إلى حزب، ومن حقنا الآن أن نتخذ وقفة ضد أعضائنا المنضمين له لأننا أمام نواب سيكونوا في حزب آخر»، موضحًا أن هناك أعضاء آخرين غير الثلاثة الذين أعلن انضمامهم للائتلاف يتعاونون معه.