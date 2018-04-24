أعرب عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عن سعادته لافتتاح مكتبة الشروق الجديدة بالمهندسين، الإثنين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب.



وأكد «موسى»، خلال حفل افتتاح مكتبة الشروق، أن الكتاب الورقي سيظل موجودا على الرغم من التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أهمية الكتاب الورقي لما يحتويه من معلومات ويكون شاهدا على العصر بكل أحداثه.



وأشار إلى مقولة أبو الطيب المتنبي، «خير جليس الكتاب»، لافتا إلى أن الكتاب المطبوع مسالة أساسية وخاصة أنه يعطي فرصة للتأمل وإتاحة العودة لما قراته سابقا، كما نحتاج إلى بيئة حاضنة للثقافة بشكل أكبر.



ولفت إلى أن تطور الأمم يعود لنسبة الوعي العام، ولثقافة المجتمع، كما يساعد على الحس الجمالي وإعادة صياغة المجتمع كله، والعمل على تطوره، موضحًا أن الإبداع هو استكمال لمنظمومة العمل الثقافي والفكري.



ووقع عمرو موسى، على هامش الافتتاح، على كتابيه للحضور.



يشار إلى أن فرع مكتبة الشروق بالمهندسين، هو الفرع السابع من سلسلة «مكتبات الشروق»، بعد فروعها بكل من: «طلعت حرب، سيتي ستارز، داندي مول، أمريكانا بلازا، فيستيفال سيتي، مول مصر».