أحمد مراد يهدي عمرو موسى ونبيل العربي نسخ من «1919»



أهدى الكاتب والروائي أحمد مراد، نسختين من روايته «1919» الصادرة عن دار الشروق، للدبلومسي عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

ونشر «مراد»، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، مجموعة من الصور تجمعه بالمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والدبلوماسي عمرو موسى، والدكتور نبيل العربي، خلال حفل افتتاح الفرع الجديد لسلسة مكتبات «الشروق» بالمهندسين، مساء أمس الإثنين.

وكتب «صاحب 1919»: «السيد عمرو موسى، والسيد الدكتور نبيل العربي، وإبراهيم المعلم في افتتاح مكتبة الشروق الجديدة بالمهندسين».

وكان الدكتور نبيل العربي، قد أشاد بكتابة أحمد مراد للرواية، قائلًا: «جاءت مطابقة لحياة الزعيم سعد زغلول، وأهم ما يميزها هو وجهه النظر الدرامية فيها، والاهتمام بتفاصيل الحقبة التاريخية التي تناولتها».

تدور الرواية في فترة ثورة 1919، حيث تغلي فيها القاهرة بالأحداث، فتنقل لنا الرواية، حياة أبطال هذه الفترة وأحزابها السياسية وخلافاتها مع الملك، ومعارك سعد زغلول، السياسية وتعنت البريطانيين، ومقهى «متاتيا»، والجماعات السرية التي تعمل تحت مقهى «ريش»، ونضال أبطال أمثال أحمد عبد الحي كيرة، وعوالم البغاء المقنن، وقصة حب لم يكتب عنها التاريخ لكنها كانت محور الرواية، وسجلها «مراد» مع شخصيات أخرى، وتفاصيل تاريخية مهمة في حياة مصر الحديثة.