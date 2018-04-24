الأمن اللبناني يعلن توقيف «كادر عسكري» من تنظيم «داعش»

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن توقيف «كادر عسكري» من تنظيم داعش بعد دخوله الأراضي اللبنانية قادما من سوريا.

وأفادت شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن الموقوف سوري ودخل الأراضي اللبنانية قادماً من سوريا مطلع أبريل الجاري بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن اعترافات الموقوف كشفت عن أنه كادر عسكري في داعش وخضع في سوريا لعدة دورات شرعية وعسكرية. وكان مسؤولا عسكريا في جيش الولاية التابع لولاية حمص في تنظيم داعش، وشارك في العديد من المعارك بصفة قائد عسكري وميداني، كما شارك في عملية اقتحام مدينة تدمر السورية، وظهر في إحدى إصدارات داعش بعد السيطرة على المدينة.

كما كشفت عن أنه تسلل إلى لبنان بعد اندحار داعش؛ بهدف التواري عن الأنظار، وبانتظار أوامر مستقبلية من قِبل كوادر العمل الخارجي في تنظيم داعش. وأضافت أنه تم إحالته إلى القضاء المختص.

وشددت على أنها تركز على تسرب كوادر ومقاتلي التنظيمات الإرهابية من سوريا إلى لبنان، وبخاصة المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي؛ تمهيداً لتشكيل خلايا إرهابية سرية وناشطة يكون هدفها المستقبلي تنفيذ عمليات إرهابية في الداخل اللبناني.