تحدث التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن العروض التي تلقاها في الفترة الماضية سواء من خارج مصر أو من الأندية المصرية، بعد هبوط فريقه إلى دوري القسم الثاني.

تحدث التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن العروض التي تلقاها في الفترة الماضية سواء من خارج مصر أو من الأندية المصرية، بعد هبوط فريقه إلى دوري القسم الثاني.

تحدث التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن العروض التي تلقاها في الفترة الماضية سواء من خارج مصر أو من الأندية المصرية، بعد هبوط فريقه إلى دوري القسم الثاني.

وقال في تصريحات إذاعة : أمتلك عروضا تونسية من اندية الإفريقي والنجم الساحلي، وفي مصر هناك اتصالات بين نادي الزمالك ووكيل أعمالي، ولكن لم أتلقى أي مفاوضات مع النادي الأهلي.

وقال في تصريحات إذاعة : أمتلك عروضا تونسية من اندية الإفريقي والنجم الساحلي، وفي مصر هناك اتصالات بين نادي الزمالك ووكيل أعمالي، ولكن لم أتلقى أي مفاوضات مع النادي الأهلي.

وقال في تصريحات إذاعة : أمتلك عروضا تونسية من اندية الإفريقي والنجم الساحلي، وفي مصر هناك اتصالات بين نادي الزمالك ووكيل أعمالي، ولكن لم أتلقى أي مفاوضات مع النادي الأهلي.

وأعرب الجزيري عن سعادته بما يقدمه موطنه علي معلول مع الأهلي، قائلًا: "علي معلول يقدم مستوى رائع للغاية مع النادي الأهلي، ومستواه تحسن بشكل كبير مع القلعة الحمراء وكذلك المنتخب التونسي، مؤكدًا معلول لعب من قبل ضد حمدي النقاز عندما كان الأول في الصفاقسي والثاني في النجم الساحلي، وتواجد لاعبين تونسيين في الدوري المصري يعتبر شيء جيد للغاية.

وأعرب الجزيري عن سعادته بما يقدمه موطنه علي معلول مع الأهلي، قائلًا: "علي معلول يقدم مستوى رائع للغاية مع النادي الأهلي، ومستواه تحسن بشكل كبير مع القلعة الحمراء وكذلك المنتخب التونسي، مؤكدًا معلول لعب من قبل ضد حمدي النقاز عندما كان الأول في الصفاقسي والثاني في النجم الساحلي، وتواجد لاعبين تونسيين في الدوري المصري يعتبر شيء جيد للغاية.

وأعرب الجزيري عن سعادته بما يقدمه موطنه علي معلول مع الأهلي، قائلًا: "علي معلول يقدم مستوى رائع للغاية مع النادي الأهلي، ومستواه تحسن بشكل كبير مع القلعة الحمراء وكذلك المنتخب التونسي، مؤكدًا معلول لعب من قبل ضد حمدي النقاز عندما كان الأول في الصفاقسي والثاني في النجم الساحلي، وتواجد لاعبين تونسيين في الدوري المصري يعتبر شيء جيد للغاية.