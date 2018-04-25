ليفربول يضرب روما بخماسية في ليلة استثنائية لصلاح

وضع فريق ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قاده النجم المصري محمد صلاح لاكتساح ضيفه روما 5 /2 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وسجل صلاح هدفين وصنع مثلهما ليصبح ليفربول على أعتاب العبور للنهائي للمرة الأولى منذ موسم 2006 /2007 عندما خسر على يد ميلان الإيطالي 1 / 2.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 36 ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 55 ثم كلل جهوده بصناعة الهدف الرابع لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 61 ثم سجل فيرمينو الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 68.

ورد روما بهدفين في الدقائق الأخيرة حيث سجل البوسني ادين دجيكو الهدف الأول في الدقيقة 81 ثم أضاف دييجو بيروتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وفرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة وكان بمقدوره تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف لولا سوء الحظ أحيانا، وأحيانا أخرى بسبب افتقاد الدقة في اللمسة الأخيرة.

وسجل صلاح 34 هدفا في 83 مباراة مع فريق روما قبل انتقاله لليفربول الصيف الماضي مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

وجاء تألق صلاح في مباراة اليوم بعد يومين فقط من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح ثاني لاعب عربي وأفريقي يتوج بالجائزة المرموقة بعد الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي، الذي نالها في موسم 2015 - 2016، عندما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الانجليزي آنذاك.

ويتربع صلاح على صدارة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق خمسة أهداف على أقرب ملاحقيه هاري كين، كما صنع عشرة أهداف أخرى لزملائه.

وأحرز صلاح 43 هدفا خلال 47 مباراة لعبها مع ليفربول في مختلف المسابقات حتى الآن، بواقع 31 هدفا في الدوري الانجليزي وعشرة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا وهدفا في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، وكذلك هدفا في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

وأصبح صلاح أكثر لاعب في إنجلترا يسجل أهدافا في مختلف البطولات في موسم واحد برصيد 43 هدفا ليتفوق على رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان قد سجل 42 هدفا في مختلف البطولات في موسم واحد.

والتقى الفريقان خمس مرات من قبل كان أخرها في 2002، حيث فاز ليفربول مرتين مقابل انتصار وحيد لروما وتعادلا مرتين.

وجاءت المباراة على ملعب "أنفيلد" لتعيد ذكريات صدام الفريقين في نهائي الكاس الأوروبية عام 1984 والذي حسم بفوز ليفربول بضربات الجزاء الترجيحية حينذاك.

ويشارك ليفربول ، بطل أوروبا خمس مرات ، في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عشرة أعوام بينما كان الظهور السابق الوحيد لروما في المربع الذهبي للبطولة ، في نسخة 1984.

واستهل ليفربول مبارياته في البطولة من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات حيث تغلب خلال هذا الدور على هوفنهايم 6 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 13 بفارق ثلاث نقاط أمام إشبيلية، ثم تغلب على بورتو البرتغالي 5 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم تغلب على مانشستر سيتي 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.

فيما بدأ روما منافسات البطولة من دور المجموعات حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام تشيلسي الذي جاء في المركز الثاني.

والتقى روما في دور الستة عشر مع شاختار دونيتسك الأوكراني حيث خسر خارج أرضه 1 / 2 ثم فاز على أرضه 1 / صفر ليصعد لدو الثمانية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي دور الثمانية التقى روما مع برشلونة الإسباني حيث خسر خارج أرضه 1 / 4 قبل أن يفوز على أرضه 3 / صفر ليصعد للدور قبل النهائي مستفيدا مرة أخرى من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.