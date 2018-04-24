«ترامب»: الاتفاق النووي مع إيران «كارثي»

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران بـ«الكارثي».

وقال «ترامب»، في تصريحات خلال لقائه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالبيت الأبيض، الثلاثاء، أنهما سيناقشان الاتفاق النووي مع إيران، مضيفًا أن الاتفاق «سخيف»، وما كان ينبغي إبرامه.

وأشار إلى مواصلة إيران اختبار الصواريخ وتسببها بمشاكل في المنطقة، مؤكدًا أن إيران ستواجه مشاكل أكثر من أي وقت إذا استأنفت برنامجها النووي.

«أي اتفاق هذا الذي يسمح لدولة مثل إيران أن تجرب صواريخها الباليستية»، متابعًا: «لماذا نبحث أفعالهم في اليمن وننسى ما يفعلونه بالعراق؟ فأي أزمة بالشرق الأوسط سببها إيران».

من جانبه قال الرئيس الفرنسي، إنه يجب احتواء إيران في المنطقة.