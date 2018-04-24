صرح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بأن الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، تنظم، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.

وقال «عبدالمنعم»، إن الاحتفال بهذا اليوم العظيم يعد واجبا وطنيا، ويأتي للتأكيد على قيم الصبر والعطاء وحب الوطن والعرفان بما بذله شهداء مصر وكل من ضحى من رجال الجيش والشرطة، مضيفا أن مصر تشهد هذه الفترة حرباً من نوع آخر تدور حول ملحمة تطهير سيناء من الإرهاب، مناشدا شباب الجامعة والأساتذة والعلماء والباحثين بضرورة التكاتف مع جنود مصر لحفظ الأمن وحماية مصر.

ومن جانبه، أوضح إسماعيل الظهري مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الاحتفال يبدأ في الساعة 11 صباحًا بعقد ندوة تثقيفية بعنوان «تنمية سيناء في إطار استراتيجية 2030»، يحاضر بها الدكتور محمد توفيق أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب، كما تتضمن فقرات الحفل إقامة معارض تصويرية خاصة بتحرير سيناء والعملية الشاملة 2018.

وأضاف «الظهري»، أنه سيتم تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة بملاعب المدينة الجامعية للطالبات في تمام الساعة 4 حتى 6 مساء، ثم يلي ذلك فقرات فنية وغنائية عن تحرير سيناء يعرضها فريق كورال الجامعة وفرقة الفنون الشعبية حتى الساعة 8 مساء.