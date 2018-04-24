إزالة 124 فدان مزارع سمكية مخالفة ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد تمكنت من إزالة 124 فدانًا للمزارع السمكية المخالفة بحرم محور 30 يونية، وذلك من خلال الحملات المشتركة المستمرة لإزلة كافة التعديات، التي تعيق استمرار العمل في مشروع محور 30 يونيو، والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة في مجال الطرق، وسيخدم العديد من المحافظات المجاورة لبورسعيد وربط سيناء بالوادي.

وأوضح المحافظ، أنه عقد عدة لقاءات مع مسئولي الجمعيات والمزراعين؛ للاتفاق على تجفيف المزارع السمكية المخالفة على حرم الطريق، وتم الاتفاق على زراعة الأرز لمن يقوم بتجفيف المزارع السمكية أسوة بما تم مع أهالي سهل الطينة، الذين قدموا نموذجًا ناجحًا للتحول من الاستزراع السمكي إلى النباتي.