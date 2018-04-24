«مرور الإسكندرية» تهيب بالمواطنببن سلك محاور بديلة لطريق الكورنيش

أهابت إدارة مرور الإسكندرية، بالمواطنين المتجهين لمناطق شرق المحافظة، عبر طريق الجيش سلك طرق بديلة لوجود تحويلات مروريه بمكان الحادث، مما ترتب عليه وجود كثافات مرورية شديدة.

حيث تعمل إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد فؤاد الغنيمي، وبالتنسيق مع الشركات المختصه على رفع أثار الحادث.

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، انتقل مساء اليوم، برفقة قيادات المديرية، وإدارة المرور، والحماية المدنية، إلى موقع حادث سقوط لوحة إعلانية ضخمة، تزن 10 أطنان من أعلى أحد العقارات بمنطقة ستانلي، وأسفرت عن مصرع مواطن.

ويشرف «النمر»، على التحويلات المرورية والمحاور البديلة التي تم فرضها على طريق الجيش للمتجهين من وسط إلى شرق شرق المحافظة، تيسيرا على المواطنين، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن شرطة الإسكندرية.