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نقابة صيادلة الإسكندرية تتسلم تبرع 6 آلاف علبة دواء

الإسكندريةـ عصام عامر
نشر فى : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 3:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 3:24 م

تسلمت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 6 آلاف عبوة دواء، كتبرع من إحدى الشركات الخاصة؛ بهدف التصرف فيها بواسطة لجنة «الدواء حياة» التابعة للنقابة ضمن دعم أنشطها الخيرية.

وقال الدكتور محمد أُنسي الشافعي، نقيب الصيادلة: «سيتم التصرف في تلك الأدوية عبر تنظيم قوافل طبية في عدد من أحياء الإسكندرية وتوزيع بعضها على غير القادرين بواسطة الجمعيات الخيرية الموقعة على بروتوكولات تعاون مع النقابة».

يُذكر أن عدد الحالات التي استفادت من أنشطة «الدواء حياة»، وصل إلى 6 آلاف حالة خلال عامي 2017ـ2018، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الثلاثاء.


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