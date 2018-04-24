انطلاق مؤتمر دولي في بروكسل لحشد الدعم الإنساني لضحايا الحرب السورية

انطلق اليوم الثلاثاء، مؤتمر دولي يهدف إلى حشد الدعم الإنساني لضحايا الحرب السورية، بسلسلة من الفعاليات تضم منظمات المجتمع المدني ومنظمات غير الحكومية.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمدة يومين، أكثر من 80 وفدا من الدول والمنظمات العالمية؛ لمناقشة الوضع في سوريا.

واليوم الثلاثاء، تحمل أكثر من 200 منظمة غير حكومية مهمة تقديم توصيات ملموسة يتم طرحها بعد ذلك للنقاش من جانب وفود رفيعة المستوى في اليوم التالي.

وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، في الجلسة الافتتاحية لحوار المنظمات غير الحكومية: «تمثل سوريا أزمة الحماية الأكبر والأكثر تعقيدا والأخطر في وقتنا هذا».

وأضاف: «نظرا للتزايد المستمر في أعداد الأشخاص ذوي الحاجة الماسة للمساعدة، أنهكت الأمم المتحدة مواردها للاستجابة لذلك».

وذكر «لوكوك»، أن: «النداء الإنساني خلال المؤتمر "قد أطلق على درجة أعلى من الإلحاح" من أجل مواجهة التطورات الجديدة في سوريا، بما فيها الوضع في الغوطة الشرقية، التي كانت ذات يوم معقلا رئيسيا للمعارضة وتقع على مشارف دمشق، حيث استعادت قوات الحكومة السورية مؤخرا السيطرة».

وتعقد وفود على المستوى الوزاري من البلدان التي لها نفوذ في المنطقة أو جهات مانحة رئيسية، غدا الأربعاء، عدة اجتماعات تركز على الأبعاد السياسية والإنسانية للنزاع.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنشيط عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وفي ظل وجود 13 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا و5.6 مليون سوري مسجلين كلاجئين في الدول المجاورة في المنطقة، يهدف المؤتمر أيضا إلى تعبئة المساعدات المالية.

وفي مؤتمر العام الماضي، تعهد المشاركون بتقديم 6 مليارات دولار لعام 2017، ويأمل الاتحاد الأوروبي في تجاوز هذا الرقم في مؤتمر هذا العام.

وكان الاتحاد الأوروبي ككل، والدول الأعضاء فيه، أهم المانحين في سوريا والمنطقة، ومنذ اندلاع الأزمة في عام 2011، قدموا أكثر من 10.6 مليار يورو «13 مليار دولار» من المساعدات الإنسانية.