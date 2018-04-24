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الأخوان الشوربجي يلتقان في نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

محمد زاهر
نشر فى : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 10:17 م

 

صعد مروان الشوربجي لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش، والمصنف الرابع عالميًا، لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية في نسختها رقم 7، المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 27 أبريل الجاري، البالغ مجموع جوائزها 165 آلف دولار.

وصعد "الشوربجي الصغير" لدور الـ4 عقب فوزه على زميله بالمنتخب والمصنف السابع عالميًا كريم عبد الجواد بنتيجة 3 - 0.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي "11 - 8، 11 - 7، 11 - 6"، في مباراة استغرقت 37 دقيقة من اللعب.

ومن المقرر، أن يلتقي المصنف الرابع عالميًا في قبل النهائي مع شقيقه الأكبر محمد الشوربجي المصنف الأول عالميًا.


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