بعد حصول محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الانجليزى انتشرت صورته فى المقاهي والمطاعم ووصل الامر الى طباعة صورته على المراتب والملايات كنوع من الدعاية.

فى احد المحال والمتخصص في بيع «المراتب والملايات» بمدينة الغردقة، التقط العديد من الاهالى الصور التذكارية مع نجم المنتخب المصرى ولكن بجوار المراتب والملايات المطبوع عليها صورته.

وقال بيتر شوقي الدهيبى صاحب المحل الذى يقع بمنطقه الدهار وسط مدينة الغردقة الشركة المنتجة، قامت بتسليم المحل عدد من المراتب والملايات مطبوع عليها صورة نجم مصر محمد صلاح كنوع من الدعاية، وليست للبيع ويقوم عدد من أهالى الغردقة بالتقاط الصور التذكارية بجانب المراتب وطبعها بالمجان، قائلا أنا سعيد بذلك لانها دعاية تستقطب الزبائن.

محمد مصطفي احد اهالى الغردقه قال محمد صلاح شرف العالم وليس مصر وقطعت ساعة حتى اصل لهذا المحل لألتقط لتفسى صورة مع محمد صلاح حتى لوكانت مطبوعة على مرتبة واضاف اتمنى ان يوفقه المولي عز وجل ويحرز اليوم اهداف فى مرمي روما فى تصف نهائى البطولة الأوروبية.