تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الأول من مباريات ربع نهائي النسخة السابعة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، المقامة خلال الفترة من 18 وحتى 27 أبريل الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 165 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ومن المقرر، أن تشهد مباريات اليوم منافسة شرسة للغاية، حيث يلتقي محمد الشوربجي المصنف الأول عالميًا وبطل العالم في النسخة الأخيرة مع الألماني سيمون روسنر المصنف السادس في مواجهة متكافئة، فيما يصطدم كريم عبد الجواد لاعب منتخبنا الوطني والمصنف السابع عالميًا مع زميله مروان الشوربجي المصنف الرابع عالميًا ووصيف بطل العالم، في مواجهة تحتمل كل التكهنات.

وكانت البطولة قد شهدت أمس الإثنين، استكمال لمواجهات النصف الآخر من ثمن النهائي للرجال، حيث التقى علي فرج المصنف الثالث عالميًا مع نظيره الإسباني بورخا جولان، فيما التقى طارق مؤمن المصنف الخامس عالميًا مع الألماني رافائيل كاندرا، فيما واجهه الكولومبي ميجائيل رودريجيز مع المكسيكي سيزار ساليزار، وأخيرًا لعب الفرنسي جريجوري جوتييه مع الإنجليزي كريس سمبثون.

وعلى صعيد السيدات، تصطدم نور الشربيني لاعبة منتخبنا الوطني والمصنفة الأولى عالميًا، بنظيرتها الفرنسية كاميل سيرم، فيما تلتقي الهندية "جوشنا تشينابا" صاحبة كبرى مفاجات البطولة - بفوزها على الماليزية الأسطورة "نيكول ديفيد" - مع الإنجليزية لورا ماسارو في مواجهة قوية للطرفين.

وضمن منافسات النصف الثاني من مباريات السيدات، التقت نور الطيب مع زميلتها بالمنتخب هانيا الحمامي والتي أقصت الأمريكية "أوليفيا بلاتشفورد"، أما نوران جوهر فاصطدمت بالإنجليزية أليسون واترز، كما التقت الإنجليزية جولي كينج مع بطلة هونج كونج أننيه أوه، وأخيرًا واجهت رنيم الوليلي نظيرتها الإنجليزية سارة جان بييري.

بدأت بطولة الجونة عام 2010 وتوج بها كريم درويش، ثم حصد لقبها رامي عاشور في 3 نسخ متتالية أعوام "2012 – 2014 – 2015"، فيما حصل محمد الشوربجي على اللقب عام 2016، أما الفرنسي جريجوري جوتييه فكسر احتكار المصريين للقب الجونة وتوج به في نسخة 2017 بعدما تغلب على المصري كريم عبد الجواد.