بتروجت: مدرب الزمالك الجديد يحدد مصير أتشيمبونج مع الفريق

قال حمادة أنور، مدير الكرة بنادي بتروجت، إن البلجيكي جروس، المدير الفني الجديد، هو من سيحدد موقف أتشيمبونج، لاعب الأبيض المعار إلى بتروجت، من البقاء في الفريق البترولي، مشيرًا لدينا الرغبة في تجديد استعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي، لكن القرار في يد الزمالك.
واشار أنور، إن السبب في العصيبة التي ظهر عليها الجهاز الفني للفريق خلال مباراة الأهلي، كان بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في الهدف الأول، لافتًا هدف الأهلي الأول الذي سجله سعد سمير خطأ واضح على كريم نيدفيد الذي دفع لاعب بتروجت قبل الكرة، مؤكدًا أيضا مباراة الأسيوطي تعرضنا فيها لظلم تحكيمي كبير وهو ما أدى لظهورنا بشكل عصبي، ولكن علاقتنا بجهاز الأهلي محترمة وجيدة.
وعن أزمة أحمد جعفر، مهاجم الفريق، مع طارق يحيى، علق قائلًا: جعفر لاعب كبير ولكن إذا لم يستفد بتروجت منه فلا داعي لوجوده، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنه لم يتحدث معه أي شخص حول عودته لنادي الزمالك مرة أخرى، قائلا: "الزمالك بيتي ولو طلب مني العودة لن أتاخر لكن لابد من موافقة مسئولو فريق بتروجت".