بتروجت: مدرب الزمالك الجديد يحدد مصير أتشيمبونج مع الفريق

قال حمادة أنور، مدير الكرة بنادي بتروجت، إن البلجيكي جروس، المدير الفني الجديد، هو من سيحدد موقف أتشيمبونج، لاعب الأبيض المعار إلى بتروجت، من البقاء في الفريق البترولي، مشيرًا لدينا الرغبة في تجديد استعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي، لكن القرار في يد الزمالك.

قال حمادة أنور، مدير الكرة بنادي بتروجت، إن البلجيكي جروس، المدير الفني الجديد، هو من سيحدد موقف أتشيمبونج، لاعب الأبيض المعار إلى بتروجت، من البقاء في الفريق البترولي، مشيرًا لدينا الرغبة في تجديد استعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي، لكن القرار في يد الزمالك.

قال حمادة أنور، مدير الكرة بنادي بتروجت، إن البلجيكي جروس، المدير الفني الجديد، هو من سيحدد موقف أتشيمبونج، لاعب الأبيض المعار إلى بتروجت، من البقاء في الفريق البترولي، مشيرًا لدينا الرغبة في تجديد استعارة اللاعب أو ضمه بشكل نهائي، لكن القرار في يد الزمالك.