برادلي: حادثة بورسعيد كانت بوابة الإنطلاق لصلاح

أعرب الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عن سعادته لتتويج محمد صلاح نجم ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي بلقب لاعب الموسم فى البريميرليج، بعد منافسة شرسة مع كل من الألماني كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وكشف برادلي حقيقة لا يعرفها الكثيرون أنه وقتما كان مدربا للفراعنة فى عام 2012 اتفق مع جهازه الفني عقب حادثة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا علي تصعيد بعض اللاعبين الشباب للمنتخب الأول، وكان أبرزهم محمد صلاح بتألقه مع المقاولون العرب آنذاك".

وأكمل المدرب الأمريكي مدحه علي النجم المصري خلال تواجده ضمن صفوف المقاولون قائلآ:" كان صلاح لاعبا إستثنائيا، وبدا لنا منذ انضمامه للمنتخب أنه لاعبا جيد، ويبحث دائما عن الأفضل".

وعن فترة تألقه فى بداية احترافه بأوروبا، والتي علي إثرها توج نجم بازل السابق بجائزة أفضل لاعب فى سويسرا فى ذلك الوقت قال برادلي:" تألق صلاح فى بازل فتح له الباب للإنتقال إلي أكبر الأندية الأوروبية".

وتدرب النجم الملقب بـ"ملك مصر" علي يد برادلي منذ وجوده علي رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عام 2011 ، وحتي رحيله عن تدريب الفراعنة، عقب خروجه من تصفيات كأس العالم 2014، على يد المنتخب الغاني، في المرحلة الفاصلة للتصفيات، بعد هزيمة المنتخب الوطني فى مجموع اللقائين بـ7 أهداف مقابل هدفين.