مقتل 18 شخصا جراء حريق في حانة جنوب الصين

لقي 18 شخصا حتفهم، وأصيب خمسة آخرون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في حانة بجنوب الصين، وفقا لوسائل إعلام رسمية.



واندلع الحريق الساعة 1230 صباحا بالتوقيت المحلي (1630 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش) في مدينة تشينجيانج بمقاطعة قوانجدونج، وفقا لمكتب الأمن العام في المدينة.



وتم إخماد الحريق خلال ثلاثين دقيقة.



وقالت السلطات إنها تعتقد أن الحريق أشعل عمدا وأنها تجري تحقيقات.



وأعلنت السلطات أن المشتبه به هو رجل (32 عاما) يدعى ليو تشونلو، ورصدت مكافئة قدرها 26 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى تحديد مكانه أو يساعد في القبض عليه.



وبحسب التلفزيون الصيني (سي سي تي في)، يُعتقد أن الحريق أشعله شخص غاضب تم منعه من الدخول من باب الحانة بعد مشاجرة، ثم قام بأشعال النار فيه.



وكان ذلك الباب هو المخرج الوحيد من الحانة، مما جعل النار تحاصر الزبائن بالداخل.