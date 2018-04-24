آلاف المحتجين يطالبون بتنحى رئيس نيكارجوا

خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع فى عاصمة نيكاراجوا، أمس، للمطالبة بتنحى الرئيس دانييل أورتيجا بعد مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص فى حملة عنيفة نفذتها الشرطة بحق محتجين.

ولوح المتظاهرون بأعلام البلاد ورددوا هتافات تطالب برحيل أورتيجا، واحتشدوا فى عدة نقاط فى أنحاء العاصمة ماناجوا. لكن الحكومة أبعدت الشرطة عن المظاهرات بعد العنف الذى شهدته الأيام القليلة الماضية، وفقا لوكالة رويترز.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضى بعد أن شرعت حكومة أورتيجا فى تطبيق خطة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية فى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى. وأورتيجا زعيم ثورى يسارى سابق يتهمه منتقدون بمحاولة بناء دكتاتورية عائلية.

وزادت حملة الشرطة على المحتجين والقيود على بعض وسائل الإعلام من الانتقادات الموجهة لأورتيجا، الذى أعلن ليل الأحد الماضى إلغاء مبادرة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية فى محاولة لتهدئة الشارع.

وذكر شاهد من رويترز أن مسيرة أمس، التى قادها طلاب الجامعة، هى الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام. ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح المحتجين الذى سجنوا فى الأيام السابقة وكذلك إلى استقالة حكومة أورتيجا.

بدورها، قالت ليسيت جويدو المتحدثة باسم الصليب الأحمر إن الشرطة اشتبكت مع طلاب تحصنوا فى جامعة العلوم التطبيقية فى نيكاراجوا ليل الأحد وإن شخصا قُتل بعد إطلاق النار عليه فى حين عولج خمسة من إصابات.

وأضافت أن الصليب الأحمر سجل مقتل تسعة أشخاص منذ بدء الاحتجاجات يوم الأربعاء كما عالج 433 مصابا.

وذكر مركز حقوق الإنسان فى نيكاراجوا أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم. وقالت مارلين سيرا مديرة المركز إن 120 شخصا اعتُقلوا.

وأجازت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، مغادرة موظفى الحكومة الأمريكية وحدت من الخدمات القنصلية. وقال مسئول بالوزارة إن السفارة فى ماناجوا لن تستطيع تقديم الخدمات العادية للجمهور حتى إشعار آخر ولكنها ستواصل الرد عبر الهاتف فى حالة الطوارئ.