اتحاد الكرة يكشف لـ «الشروق» سبب إبعاد جريشة عن القمة

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك، جاء بعدما كان جهاد جريشة مرشحا لإدارة المباراة.



ويستضيف الأهلي في الثامنة من مساء الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة غريمه التقليدي، الزمالك في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز.



وأشار لطيف خلال تصريحاته لـ "الشروق" إلى أن الاتحاد المصري فضّل عدم المجازفة بتعيين الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة القمة، وذلك خوفاً من حدوث أي مشاكل فنية خلال المواجهة مما يؤثر على معنوياته قبل توجهه لإدارة مباريات كأس العالم المقبلة.



يُذكر أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كانت قد اختارت جهاد جريشة كالحكم المصري الوحيد الذي سيُشارك في إدارة مباريات كأس العالم، وذلك ضمن 5 حكام من جنسيات عربية.