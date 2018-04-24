200 مليون دولار قرض من «العربي للإنماء» لتطوير «نقل الكهرباء» في مصر

وقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقية مع عبداللطيف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل تطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر بقيمة 60 مليون دينار كويتي (200 مليون دولار)، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن.

وأوضحت «نصر»، في بيان اليوم، أن المشروع يستهدف الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، عن طريق إنشاء محطات تحويل وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة، وتوريد وتركيب قواطع كهربائية وقضبان ربط وأنظمة قياس وحماية وتحكم واتصالات.

ومن جانبه، أكد «الحمد» أن التمويل يأتي استمرارًا لمساهمات الصندوق العربي في تمويل المشروعات التنموية بجمهورية مصر العربية منذ بدء نشاطه في مصر، حيث بلغت إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق حتى الآن حوالي 1.5 مليار دينار كويتي، بما يعادل حوالي 5 مليارات دولار، خصصت للمساهمة في تمويل مشروعات مجالات الكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل والسياحة والغاز الطبيعي والزراعة والري.